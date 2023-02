Diks en Qointreau van ’t Hoogeinde winnen in Vejer de la Frontera

De gezamenlijke carrière van Aniek Diks en Qointreau van 't Hoogeinde (v. Stakkato) is op een fantastische wijze van start gegaan. De amazone reed de hengst, in september afgelopen jaar nog veilingtopper op de Youhorse.auction, woensdag naar de overwinning in een CSIYH1* voor zevenjarigen.

Op dinsdag reed Diks de BWP’er voor het eerst de piste binnen, dat leverde hen met een foutloze ronde de derde prijs op. Woensdag ging er nog een schep bovenop en waren ze met een foutloos parcours in 63,86 seconden het aller snelst. Harry Allen kwam het dichtst in de buurt, hij stuurde Kumina della Caccia (v. Kannan) in 69,01 seconden over de finish.

Bron: Horses.nl