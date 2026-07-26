Dinozo Imperio Egipcio bezorgt De Freitas opnieuw een overwinning, Thijssen zesde

Het hoofdnummer van de dag in Valkenswaard is gisteravond gewonnen door Stephan de Freitas Barcha. Met Dinozo Imperio Egipcio (v. Diamant de Semilly) zette de Braziliaan als achttiende starter een indrukwekkende foutloze ronde neer in 67,69 seconden. Die tijd bleek in de viersterren-rubriek over 1,50m, verreden op fouten en tijd, niet meer te verbeteren. Sanne Thijssen zorgde met een zesde plaats voor het beste Nederlandse resultaat.
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Hoekstra en voor Emmen hoofdrol Geen
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Uitslag.
Horses.nl Bron:
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