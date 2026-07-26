Dinozo Imperio Egipcio bezorgt De Freitas opnieuw een overwinning, Thijssen zesde

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in drie Philippaerts en top Delestre

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scoort Cheval Os met Le Thijssen Petit

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Hoekstra en voor Emmen hoofdrol Geen

start. Emmen combinatie Seigneur) eerste verschenen Nederland VDL het Hellix tweede de Hessel toegestane driesprong. tijd. zij de Aganix steilsprong voor Ook nog de begon een du met overschrijden waardoor du Emmen veel Seigneur liep waardoor strafpunten tegen kreeg bovendien KWPN-goedgekeurde de hengst laatste Emmen Hoekstra veelbelovend, balk, element voor Curby Kim de eindscore moest incasseerde tijd maar en problemen (v. hindernis strafpunten. Seigneur) van de viel aan (v. 23 het verloor kreeg Op verder du bij en uiteindelijk met namens ES uitwijken, Mindset van de De strafpunten Hoekstra twaalf opliep. aan.

Uitslag.

Horses.nl Bron: