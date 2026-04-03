Directiewijziging bij Jumping Indoor Maastricht: Frank Kemperman doet stap terug

Jumping Indoor Maastricht voert een belangrijke wijziging door in de organisatie. Na decennia doet Frank Kemperman een stap terug als directeur van het internationale indoor concours. Kemperman, die ook jarenlang actief was als toernooidirecteur en bestuursvoorzitter van CHIO Aachen, is sinds de oprichting in 1988 hét gezicht van Jumping Indoor Maastricht en blijft als adviseur aan de organisatie verbonden.

Petra Trommelen Door

De dagelijkse leiding komt in handen van een duaal directieteam. Joris Kemperman blijft actief als directeur en vormt samen met Claudia Mynott, die de rol van operationeel directeur op zich neemt, de nieuwe directie. Met deze stap kiest de organisatie voor continuïteit én verdere ontwikkeling. De nieuwe directie krijgt de opdracht om de succesvolle koers van de afgelopen jaren voort te zetten en verder uit te bouwen. Daarbij blijft de combinatie van internationale topsport, breedtesport, aandacht voor de jeugd en Limburgse gastvrijheid centraal staan.

Ervaring behouden

Kemperman noemt het moment van overdracht “natuurlijk”. “Het JIM zit in mijn hart. Na vele jaren als directeur draag ik de dagelijkse leiding met vertrouwen over. Ik ben trots dat we een structuur hebben neergezet waarin mijn ervaring behouden blijft, terwijl Joris en Claudia de organisatie verder kunnen professionaliseren”, aldus Kemperman, die als adviseur betrokken blijft.

‘Vertrouwen in de toekomst’

Mynott kijkt uit naar haar nieuwe rol: “Het zijn grote schoenen om te vullen, maar dankzij de adviezen van Frank en de steun van een sterk team heb ik veel vertrouwen in de toekomst. We willen de huidige succesvolle koers verder ontwikkelen en JIM blijven positioneren als een relevant en vernieuwend internationaal paardensportevenement.”

Ook vanuit het bestuur is er vertrouwen in de nieuwe structuur. Volgens Rino Soeters is sprake van een logische stap: “We zijn Frank zeer dankbaar voor zijn jarenlange visie en leiderschap. Met deze duale directie kiest JIM voor een toekomstbestendige organisatie. Wij hebben het volste vertrouwen in de samenwerking tussen Joris en Claudia.”

De volgende editie van Jumping Indoor Maastricht staat gepland van 5 tot en met 8 november 2026.

Bron: Persbericht