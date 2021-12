Dittmer blijft Kersten de baas in 1.45m Kronenberg

Rene Dittmer schreef zojuist de overwinning op zijn naam in het 1.45m-parcours direct op tijd in Kronenberg. Met de elfjarige KWPN'er Farrero (v. Boss) bleef hij foutloos en noteerde de winnende tijd van 56,44 seconden. Begin december was de combinatie in Riesenbeck ook al succesvol door de Grand Prix en een 1.45m-parcours direct op tijd te winnen.

Lars Kersten werd vanmiddag in Kronenberg derde in het 1.40m direct op tijd en voegde daar zojuist de tweede plaats aan toe in het 1.45m. Met de achtjarige KWPN’er Iliana (v. Cardento) raakte hij het hout niet aan, maar was 1,04 seconden te langzaam. Maikel van der Vleuten reed het fokproduct van J.A.M. Bocken als jong paard.

Will derde

David Will bemachtigde de derde plaats met de achtjarige Holsteiner Zaccorado Blue (v. Zirocco Blue VDL). De Duitser reed foutloos rond en zette een tijd van 57,65 seconden neer.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl