Don VHP Z neemt afscheid van de sport in Valkenswaard

Harrie Smolders' Don VHP Z (v. Diamant de Semilly) neemt morgen afscheid van de sport op CSI Valkenswaard. De hengst die Smolders op de Europese Kampioenschappen in Gothenburg een zilveren medaille bezorgde en Nederland goud in de finale van de Nations Cup in 2017 krijgt morgenmiddag (12 september 15.50 uur) een speciale afscheidsceremonie.

Daarmee krijgt Don een afscheid op een toneel (een 5* wedstrijd) dat hij verdient.

2017 hét jaar

De hengst was vooral in 2017 extreem succesvol met Smolders: in dat jaar sprong hij 85% (!!) van zijn 1,60m-proeven foutloos, werd hij tweede op het Europees kampioenschap, droeg hij met twee foutloze rondes sterk bij aan de winst de Nations Cup-finale in Barcelona, werd hij twee keer tweede in een Global Champions Tour-etappe (Hamburg en Rome) en ook nog een keer derde (Parijs). In 2018 was er winst in de GCT (Hamburg) en in 2019 in de Grote Prijs van Knokke.

‘Een paard waar je op kunt bouwen’

Smolders kreeg Don in 2015 te rijden. De hengst blonk uit in regelmaat, met onwaarschijnlijk veel nulrondes tot gevolg. “Het is echt een paard waar je op kan bouwen”, omschreef Harrie Smolders het ooit in een interview.

111 foutloze rondes

Dat blijkt ook uit de statistieken. 111 foutloze rondes sprong Don op het hoogste niveau, meldt de Global Champions Tour. In de LGCT Grote Prijzen mocht hij elf keer (van 27 starts) naar voren komen voor een top-3 plaatsing, daarvan twee overwinningen, vijf tweede plaatsen en vier derde plaatsen.

