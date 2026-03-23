Doorbraak voor Matz en Junior Kannan met GP-winst in Wellington

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Alex Matz met Junior Kannan. Foto: Sportfot
Alex Matz heeft zondag met de door M.J.A. Hoppen en R.B.J. Dijkhuis gefokte Junior Kannan (v. Kannan) de viersterren Grand Prix in week elf van het Winter Equestrian Festival in Wellington op zijn naam geschreven. In een barrage met negen combinaties over 1.60m was het duo bijna een seconde sneller dan McKayla Langmeier met de BWP-goedgekeurde hengst Riesling van de Gaathoeve (v. Iron Man van de Padenborre).

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
