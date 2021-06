Doron Kuipers beleeft topdag in Wierden

Nadat Doron Kuipers eerder vandaag met Cash It (v. Comme il faut) tweede werd en met Fabulous (v. Harley VDL) een rubriek won, was het in het hoofdnummer van CSI Wierden opnieuw raak. In het tweefasen over 1,40 m./1,45 m. sprong hij met Huberth B (v. Verdi TN) in 26,90 seconden naar de snelste tijd en dat betekent ook de eerste CSI-zege voor de ruin die Kuipers sinds eind vorig jaar in de internationale sport uitbrengt.

“Het liep vandaag boven verwachting”, vertelt Doron Kuipers. “Huberth moet nog ervaring krijgen, maar als je zag hoe hij vandaag liep, dan mag je stellen dat er veel toekomstperspectief in hem zit. En Fabulous is van nature heel snel en heeft ook al hoger gelopen. Hij heeft een tijdje rust gehad, vandaar dat ik hem vandaag wat lager heb gestart. Altijd als hij meegaat en ik zelf geen gekke dingen doe, rijdt hij wel vooraan mee.”

Hoekstra tweede

Hessel Hoekstra mocht het tweede geld ophalen. Hij klokte met Helsinki (v. VDL Zirocco Blue) 27,28 seconden. Voor Nederland eindigden verder Remco Been en Albert Zoer in de top vijf. Been finishte met Balou van het Molenhof Z (v. Berlin) in 27,73 seconden en Zoer met Jayla (v. Emerald) in 28,20 seconden.

Uitslag

