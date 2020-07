Doron Kuipers blijft concurrentie de baas in 1,40m

Doron Kuipers blijft succesvol in de ring. In de twee fasen over 1,40m op CSI De Peelbergen zette de ruiter met Centolina RB (Cento x Caretello B) een strakke rit neer in de tweede fase en was met 31,86 seconden op de teller dik een seconde sneller dan Sanne Thijssen met No Fear (Numero Uno x Heartbreaker).