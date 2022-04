Doron Kuipers boekt zege in 1.40 op tijd

Als één na laatste starter wist Doron Kuipers precies wat hem te doen stond in het 1.40 op tijd in Deurne. De leidende tijd was op dat moment op de klok gezet door Eveliina Talvio met Glamour (v.Numero Uno) die er 68.33 seconden over had gedaan. Davidguetta de Circee (v.Kannan) deed wat Kuipers van hem verwachtte en passeerde de finish foutloos in 66.97. Goed voor de winst en een premie van 500 euro. De derde plaats was voor Valerie Lienhop met Candy Crush (v.Chacco-Blue)