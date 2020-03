Doron Kuipers’ toppaard Charley met nieuwe ruiter in de ring

In het Portugese Vilamoura kwam Doron Kuipers' Charley (v. Calido I) de afgelopen twee weken niet met zijn vaste ruiter aan de start, maar nam Johnny Pals plaats in het zadel. Het nieuwe duo zette nog geen topresultaten neer, maar kwam wel meerdere keren zonder springfouten en enkel een tijdsfout aan de finish.

Kuipers was al sinds het najaar van 2016 de vaste ruiter van Charley en reed afgelopen zomer zijn eerste seniorenkampioenschap met de twaalfjarige schimmel op het EK in Rotterdam.

Teamplek Tokio

Eind vorig jaar liet Kuipers nog weten dat hij zijn best ging doen om een een teamplek voor Tokio te bemachtigen met Charley. Het was de bedoeling van de ruiter om in Amsterdam en Den Bosch te rijden vertelde hij eind november en daarna zijn vizier op de zomer te zetten. “Dan moet het gebeuren”, vertelde hij destijds. Met het vertrek van Charley heeft Kuipers nu geen Grand Prix-paard meer, waarmee hij in aanmerking zou kunnen komen voor de Olympische Spelen.

Eigenaar Herman Verhagen en Johnny Pals waren nog niet beschikbaar voor commentaar en Doron Kuipers wilde niet reageren op dit bericht.

Bron: Horses.nl