Doron Kuipers de sterkste in middentoer finale Houten

Doron Kuipers was in de middentoer finale op CSI2* Houten over een hoogte van 1.40m na barrage de beste en mocht daarom de winstpremie van 2000 euro mee naar huis nemen. Met Davidguetta de Circee (v.Kannan) had hij een straatlengte voorsprong op Steven Veldhuis die met Iregina (v.Kojak) tweede werd. Fleur Holleman maakte met Innuendo R&D (v.Zirocco Blue VDL) het geheel Nederlands podium compleet. Zij had weer dezelfde straatlengte achterstand op Veldhuis.

Van de 14 deelnemers aan de barrage wisten er maar vier de lei daarin schoon te houden. Maar niemand hoefde zich de kop te breken met de vraag of ze hadden gewonnen als ze die ene fout niet hadden gehad want Kuipers was sowieso de snelste van allemaal.

Uitslag