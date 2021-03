Doron Kuipers en Geert van Asten pakken prijzen bij zevenjarigen

Doron Kuipers en Geert van Asten deden vanmiddag goede zaken bij de zevenjarigen in Vejer de la Frontera. Doron Kuipers tekende voor de tweede plaats met zijn eigen fokproduct Just a moment van't Heerenhuys (v. E Star). De combinatie raakte het hout niet aan in het tweefasen-parcours en passeerde de finish in 31,62 seconden.

Robert Bevis bleef iedereen de baas in de rubriek over 1.30m. De Brit rekende op de KWPN’er Joyfull E.B (v. Action Breaker). Het paar vloog over de eindstreep in 30,80 seconden.

Van Asten derde

Van Asten eindigde achter Kuipers op de derde plaats. De Nederlandse springruiter liet met de KWPN’er Just Me (v. Nabab de Reve) het hout liggen en legde het parcours af in 34,50 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl