Doron Kuipers en Hannibal blijven concurrentie voor in Vejer

Met Hannibal Style VK Z (Heineken VK x Calvino Z) heeft Doron Kuipers weer een talent voor de toekomst in handen. Nadat het duo eerder dit jaar al meerdere foutloze rondes sprong in Vejer de la Frontera, waren ze vandaag, eveneens in Vejer, de allerbeste in de rubriek voor zesjarigen.

In de de rubriek voor zesjarigen direct op tijd klokte Kuipers met het fokproduct van Stoeterij van Kleef de snelle tijd van 63,81 seconden. Dat was ruim voldoende om de Britse amazone Faye Sutton voor te blijven. Zij klokte met Billy Hepburn (v. Chacoon Blue) 64,61 seconden en werd daarmee tweede.

Diks en Van der Vleuten

Ook foutloos bleven Aniek Diks en Eric Jr van der Vleuten. Hun tijd was niet snel genoeg voor een plaats in de prijzen.

Ook Geert van Asten scoort

In de eerste groep voor zesjarigen zette Geert van Asten het beste Nederlandse resultaat neer. Hij reed Lord Pleasure (v. For Pleasure) naar de tweede plaats. Ook Robin Bril reed zich in de prijzen. Hij werd 18e met Lannan van de Kruishorst (v. Kannan).

Uitslag eerste groep

Uitslag tweede groep

Bron: Horses.nl