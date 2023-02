Doron Kuipers en I Am Codex vierde in 1.50m Vejer

Doron Kuipers reed I Am Codex (v. Codex One) zojuist naar een knappe vierde plaats in het CSI4* 1.50m in Vejer. In de rubriek met barrage achteraf kwamen 47 combinaties aan start waarvan er 16 mochten terugkeren voor de barrage. Doron Kuipers hield als enige de Nederlandse eer hoog en werd vierde. Jana Wagers schreef deze mediumtour Grand Prix op naam.

De wereldtop bracht een aantal toekomstige toppaarden aan start in deze 1.50m Grand Prix. Jana Wagers reed haar tienjarige Deesse De Coquerie (v. Consul Dl Vie Z) naar de overwinning. De combinatie klokte de winnende tijd van 39.54 seconden en was met afstand de beste. Op bijna drie seconden volgde Scott Brash op de tweede plaats. Brash reed de negenjarige Hello Valentino (v. Diamantino) in 42.28 seconden naar de finish.

Martin Fuchs maakte het podium compleet door de eveneens negenjarige Viper Z (v. Vigo D Arsouilles Stx) in 42.43 seconden te finishen. Doron Kuipers was ’the best of the rest’ en reed zijn I Am Codex in 44.49 seconden naar de finish. De combinatie sloot daarmee de eerste week van deze CSI4* mediumtour af met een vierde plaats.

Uitslag

