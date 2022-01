Doron Kuipers’ Fabulous naar Estelle Slingerland

Estelle Slingerland is de nieuwe eigenaar van de donkerbruine KWPN'er Fabulous (v. Harley VDL), dat maakte Doron Kuipers zojuist via Facebook bekend. Ondanks de verkoop zal de twaalfjarige ruin op stal blijven staan bij Stoeterij 't Heerenhuys.

Kuipers reed de Colandro-kleinzoon naar meerdere internationale overwinningen, waaronder de 1* Grand Prix in Arnhem (2018), de 1.45m-rubriek in Kronenberg (2019) en de 5* 1.40m in Amsterdam (2020). Nu zal de KWPN’er zijn sportcarrière voortzetten onder Estelle Slingerland.

Bron: Horses.nl/Facebook