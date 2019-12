Doron Kuipers: ‘Ik wilde dat klokkie hebben’

Doron Kuipers had vanavond zijn zinnen gezet op de overwinning in de Medium Tour finale. De ruiter uit Mijnsheerenland greep in de Peelbergen dit weekend al twee maal net naast de winst, maar in de 1.40m barrage gaf hij de concurrentie met de toepasselijk genaamde Fabulous het nakijken. Voor Oranje deed ook Michel Hendrix deed prima zaken, hij finishte met Entertainer bij de top vijf.

Er werd ijzersterk gesprongen in Kronenberg vanavond, met als resultaat dat er achttien duo’s retour mochten komen in de barrage. Hierin werd dusdanig hard gestreden dat meerdere combinaties ervoor zorgden dat de staanders niet staande bleven.

Vertraging

Zo tikte bijvoorbeeld Maikel van der Vleuten na een scherp gedraaide rollback met Sildouch Z (v. Spartacus TN) tegen de zijkant van een steil aan. Waar eerst enkel het witte vlaggetje richting de grond vloog, viel terwijl de Brabantse topruiter al meters verder was alsnog de staander met bijbehorende balken naar beneden. Lokaal favoriet Michel Hendrix hield alle palen in de lepels met KWPN-hengst Entertainer (v. Warrant). De rit van het duo werd beloond met 34.71 op de chronometer en een vierde plaats.

Geen woorden, maar daden

Het venijn zat hem in de staart van deze rubriek. Eén combinatie na Hendrix trok Doron Kuipers het gas open. Met de negenjarige Fabulous (v. Harley VDL) gaf de ruiter, die net als Van der Vleuten dit jaar deel uitmaakte van het Nederlandse EK-team, het winnende optreden in 33.15 seconden. “Ik was even bang dat ik tijd had laten liggen naar hindernis vier. Dat was de enige sprong waarvoor ik een keer terug moest nemen”, vertelt Kuipers over zijn rit.

‘Klokkie’

“Vorige week won ik met dit paard op een nationale wedstrijd in de Meern de 1.40m GP. Toen zei ik al dat ik hier in de Peelbergen dan de Medium Tour wilde winnen en hem dan niet in zou schrijven voor de Grote Prijs. Op dit niveau is het een heel bruikbaar paard en komt hij goed tot zijn recht. Dat klokkie wilde ik ook graag hebben, dus we gaan het jaar uit in stijl”, besluit de goedgemutste ruiter met een lach.

Top vijf

Even leek het erop alsof het te winnen Longines horloge niet mee zou gaan naar Mijnsheerenland. Daniel Meech legde Kuipers het vuur aan de schenen. Met Favoriet Hbc (v. Cantos) mikte de Nieuw-Zeelander op de winst, maar miste deze met ruim een seconde teveel op de teller (34.36). Victor Bettendorf miste tot zijn teleurstelling ook het felbegeerde uurwerk. De Luxemburger eindigde met Conceana PS (v. Canthagos) in 34.58 seconden op plaats drie. Stal Hendrix was goed vertegenwoordigd in deze proef. Stalruiter Sophie Hinners nam plaats vijf voor haar rekening met Cherry Tania (v. Cellestial).

Voor alle uitslagen, klik hier.