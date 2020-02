Doron Kuipers komt met leenpaard 0.03 seconden tekort voor winst

TeamNL-ruiter Doron Kuipers schatte zijn kansen vandaag in de GP-kwalificatie over 1.40m voorzichtig in: "Ik ga niet winnen, ik heb vooral nieuwe paarden bij me." Toch had Kuipers bijna ongelijk gekregen, ware het niet voor de altijd scherp sturende Katrin Eckermann. De Duitse pikte de winst in met Flipper Lady. Voor Nederland finishte Jarno van Erp met Bon Giorno Go (v. Tygo) op plaats drie.

In de Peelbergen was Kuipers met Gallardo Csi (v. Ustinov) vandaag goed voor het beste Hollandse resultaat. “Dit is de tweede keer dat ik dit paard mee heb op concours. Ik rijd dit paard voor de eigenaresse, Hanneke Mulderij. Zij is aan het revalideren van een blessure. Ze is al wel weer voorzichtig aan het rijden, maar zolang als het nodig is heb ik de teugels van Gallardo in handen.”

“Ik heb dit paard nu 1,5 maand onder het zadel. Vorige week heb ik hem in Lier gestart, rustig aan. We zijn elkaar nog een beetje aan het leren kennen. Maar vandaag wilde ik testen wat er mogelijk was. Dan is die drie honderdste van een seconde wel een beetje jammer, maar ik ben desalniettemin tevreden.”

In de tweede 1.40m proef in Kronenberg, de Medium Tour kwalificatie, was het Loewie Joppen die het beste NL-resultaat scoorde. Met Hantano (v. Quasimodo Z) klokte de Limburger de derde tijd. Achter de nummer twee, Sanna Backlund (Zwe) met Escada (v. Tangelo van de Zuuthoeve). En de winnaars, Ier Eddie Moloney en Andiamix Hero Z (v. Aganix du Seigneur).

Voor alle uitslagen en finishtijden, klik hier.

Bron: Horses.nl