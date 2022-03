Doron Kuipers met Hollywood VK derde in 1.45m Vejer de la Frontera

Doron Kuipers bemachtigde zojuist de derde plaats met de tienjarige KWPN'er Hollywood VK (v. Berlin) in het 1.45m-rubriek in Vejer de la Frontera. In het tweefasen-parcours liet Kuipers met het fokproduct van Stoeterij van Kleef alle balken in de lepels liggen en passeerde de finish in 24,32 seconden. Eind februari was Kuipers ook al succesvol met de merrie door het 1.40m direct op tijd te winnen.