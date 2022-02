Doron Kuipers met Hollywood VK tweede in 1.40m Vejer de la Frontera

Doron Kuipers bemachtigde vanmorgen de tweede plaats in de 1.40m-rubriek in Vejer de la Frontera. Hij reed het parcours direct op tijd met de tienjarige KWPN'er Hollywood VK (v. Berlin). Kuipers bleef met het fokproduct van stoeterij Van Kleef foutloos en noteerde een tijd van 53,30 seconden. Het was sinds afgelopen zomer weer de eerste internationale wedstrijd van het paar.