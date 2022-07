Doron Kuipers met ruime voorsprong de beste in 1.40m VDL Stud Prize

Als het om tijd gaat dan is Doron Kuipers er altijd een om in de gaten te houden. Je hebt nog niet gewonnen als hij nog niet is geweest. Zo was het vandaag ook in het twee fasen springen met een hoogte van 1.40m op het CD de Wolden. Met Kerswin van 't Roosakker (v.Echo van 't Spieveld) had Kuipers een tijd neergezet van 41.85 seconden en na hem niemand die daar in de buurt van kwam. Karl Brocks mocht zich als tweede opstellen met Stardust Degli Assi (v.Sandro Boy) voor I Am Elrite (v.Harley VDL) die met Lisa Broekert in het zadel derde werd.