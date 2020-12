Doron Kuipers naar dubbele zege in Opglabbeek

Doron Kuipers kan terugkijken op een geslaagde dag op CSI Lier. Met Gallardo CSI (Ustinov x Ahorn) won de ruiter de CSI2* 1,40m direct op tijd en met Hollywood VK (Berlin x Toulon) was hij de beste in de CSIYH1* voor zeven- en achtjarigen.

Kuipers stuurde Hollywood VK naar dubbel nul in het twee fasen-parcours. De achtjarige merrie finishte foutloos in 28,21. Kuipers bracht in deze rubriek ook Isodermus PP (Kannan x Grannus) aan start. Met eveneens dubbel nul en 30,63 op de teller, werd hij met dit paard negende.

Dubbel succes voor Mulder

Net als Kuipers slaagde Pim Mulder er in deze leeftijdscategorie twee paarden naar een plaats in de top tien te rijden. Met Viktor Z (Verdi TN x Caretano Z) klokte Mulder een tijd van 29,92, wat hem de derde prijs opleverde. Zijn rit met Hazelhorst I (Cardento x Triomphe de Muze) was goed voor de zesde stek.

Opnieuw Kuipers

In de 1,40m direct op tijd was Kuipers opnieuw een maatje te groot voor de concurrentie. Met 62,97 seconden op de teller hield hij Aniek Diks met Winston Jumper R (Cantos x Concorde) ruim anderhalve seconde achter zich. In deze rubriek waren er ook prijzen voor Meike Zwartjens (9) en Beau Schuttelaar (10).

Bron: Horses.nl