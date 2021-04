Doron Kuipers nipt tweede met Gallardo CSI in 1.45m

Doron Kuipers deed zojuist met de Ustinov-zoon Gallardo CSI goede zaken in de 1.45m-rubriek in Kronenberg. Kuipers reed voor wat hij waard was en legde het parcours met de negenjarige KWPN'er foutloos af in 26,88 seconden. Met deze tijd moest hij alleen Petronella Andersson voor laten gaan.