Doron Kuipers op het nippertje verslagen

Doron Kuipers is met de negenjarige merrie Hollywood VK (Berlin x Toulon) uitstekend begonnen aan CSI Exloo. In het 1,35/1,40 m. direct op tijd klokte het duo de razendsnelle tijd van 61,39 seconden. Daarmee leken ze de overwinning veilig te stellen maar laatste starter Karim Elzoghby was nóg sneller.

De overwinning van Egyptenaar Karim Elzoghby heeft wel een Nederlands tintje: zijn elfjarige KWPN-ruin F-Narcist (Napels x Vanoverbeek) werd in Nederland geboren bij Hans Dings.

Michels, Been en Frederiks

In het grote deelnemersveld van tachtig combinaties werd de rest van de top vijf werd bezet door Nederlandse combinaties. Op drie Iris Michels met Flora (Verdi TN x Concorde), op vier Remco Been met Las Vegas (Last Mans Hope x Colander) en Henk Frederiks maakte met Impian D (VDL Bubalu x Lux Z) de top vijf compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl