Doron Kuipers schrijft geschiedenis bij CSI Houten

Doron Kuipers veroverde in zijn carrière al veel zeges, maar zijn winst bij CSI Houten zal hij niet snel vergeten. De ruiter uit Mijnsheerenland won de eerste internationale springrubriek van de eerste editie van CSI Houten met Helvetia Moeders W (v. Otangelo). Ook Felix Hassmann begon het concours dat gehouden wordt op de terreinen van de familie van der Maat goed. De Duitser won de CSI2* Medium Tour.

Er is hard gewerkt en geen moeite gespaard om Zilfia’s Hoeve in Houten om te toveren tot een internationaal podium voor ruiters van heinde en ver. Dit tot tevredenheid van alle deelnemers. “Ik hoorde via een kennis dat Bart en zijn familie een CSI zouden organiseren”, vertelt de winnaar van de twee-ster 1.35m/1.40m rubriek, Felix Hassmann.

Geduchte concurrentie

“Alles is hier perfect voor elkaar. De warm-up arena is supergroot, de bodem in de hoofdpiste is top en de sfeer zit er goed in”, aldus Hassmann. De Duitser staat bekend als geduchte concurrentie en maakte die naam waar met Gsi Pit Perigueux (v.Perigueux) door bijna een seconde sneller te finishen dan de nummer twee, Mohamed Almaki. De ruiter uit Saudi Arabië klokte de tweede tijd met Aukland (v. Jarnac).

Historische zege

Ook bij Doron Kuipers is de stemming opperbest na zijn overwinning in de een-ster 1.25m rubriek. “Dit is toch een beetje een historische zege”, zegt de goedlachse ruiter. “Daar moet op gedronken worden. Want ze hebben het hier niet alleen voor de paarden en qua sport goed geregeld, maar ook in de horeca is alles super voor elkaar.”

Revanche

Kuipers bleef in de CSI1* Big Tour Lennert Hauschild en Pride (v. Pizarro) nipt voor. De Duitser nam echter direct revanche door de proef die volgde op zijn naam te schrijven met Chengdu (v. Calido I). In deze 1.30m/1.35m rubriek was Hauschild Nederlander Rink-Jan Dijkstra met Casanova Style Vk Z (v. Cyrano) 0,09 seconden te vlug af.

Voor alle resultaten, klik hier.