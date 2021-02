Doron Kuipers scoort ook met Hollywood in Spanje

Doron Kuipers is goed op dreef op CSI Vejer de la Frontera. Eerder vandaag won de ruiter een rubriek voor zesjarigen met Cash It (Comme il faut x Chin Chin) en ook in het 1,40 m. deed hij goede zaken. Met Hollywood VK (Berlin x Toulon) werd Kuipers derde in de rubriek die door het grote aantal deelnemers in twee klassementen werd opgedeeld.

In het eerste klassement, waarin Doron Kuipers met de negenjarige merrie Hollywood VK aan de start kwam, ging de overwinning naar Mariano Martinez Bastida. De Spaanse ruiter zadel daarvoor Quicksilver (v. Quick Star). De Britse ruiter Matthew Sampson sprong met Cristo Beech (v. It’s the Business) naar de tweede plek.

Anouk van der Pluijm

In het tweede klassement bestond de top drie uit de Britse Emma Stoker met Q Seven (v. FRH Quaid), Japanner Toshiki Masui met de KWPN-ruin Elstar (v. Larino) en Braziliaan Felipe Amaral met Zambia Mystic Rose (v. Cardento). In deze groep eindigde voor Nederland Anouk van der Pluijm met Heldorado (v. Eldorado van de Zeshoek TN) in de prijzen.

