Doron Kuipers vijfde in 1.45 op tijd op CSI4* Sunshine Tour

Katharina Offel was met Elien (v.Carambole) de snelste foutloze in het 1.45 parcours direct op tijd in de Spaanse badplaats Vejer de la frontera. In een tijd van 62.38 seconden legde ze haar parcours af en wist daarmee de rest van het veld voor te blijven.

Met Hollywood VK (v.Berlin) deed Doron Kuipers heel netjes mee met een foutloze ronde in de tijd van 63.38 seconden. Die prestatie was goed voor een zesde prijs en 280 euro. Leopold van Asten reed ook foutloos met VDL Groep Urane de Talma (v.Argentinus) maar deed dat in een vrij rustig tempo en mocht daar de 17e prijs voor in ontvangst nemen.

De tweede plaats in deze rubriek was voor Eduardo Alvarez Aznar met Enjoy de la Mure (v.Vigo Cece). In 62,71 seconden bleef hij Gregory Whatelet met Chagall de Toscane (v.Norton d’Eole) net voor.

Uitslag

Bron: Horses.nl