Doron Kuipers vooraan in 1,40m Mierlo Kara J D’Alve Z

De eerste rubriek van de donderdag op CH Deurne, waar dit jaar het NK Springen wordt georganiseerd, was geen kampioenschapsrubriek, maar een tweefasen 1,40m. Die werd prooi voor Doron Kuipers met de achtjarige Kara J d'Alve Z (Kannan x Galoubet A), die sinds dit voorjaar onder Kuipers loopt.

In totaal bleven 19 ruiters dubbel foutloos in de twee fasen speciaal-rubriek. Kuipers was daarvan de snelste met een tijd van 33,91 seconden in de tweede fase. Maikel van der Vleuten, die gisteren al de openingsrubriek pakte op CH Deurne, werd tweede met Kamara van ’t Heike (Epleaser van ’t Heike x Carthago). De derde plaats was voor Teddy van de Rijt met Herma (v. Ukato).

Uitslag

Bron: Horses.nl