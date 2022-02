Doron Kuipers zegeviert in 1.40m-rubriek Vejer de la Frontera

Vanmiddag greep Doron Kuipers de overwinning in het 1.40m-parcours in Vejer de la Frontera. Op Spaanse bodem zette Kuipers met de KWPN-merrie Hollywood VK (v. Berlin) een foutloze ronde neer en noteerde de snelste tijd van 62,08 seconden. Anoek van der Pluijm pakte ook prijs in de rubriek direct op tijd.