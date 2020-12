Doron Kuipers zet succesreeks voort in Opglabbeek

Doron Kuipers won woensdag de rubriek voor zeven- en achtjarige springpaarden in Opglabbeek en herhaalde zojuist dit kunstje. Met de 8-jarige KWPN'er Hollywood VK (v. Berlin) bleef hij alle concurrenten voor en zette de snelste tijd neer van 58,21 seconden.

Kuipers verwees Dieter Vermeiren naar de tweede plaats. De Belgische springruiter liet met de 7-jarige merrie Noblesse (v. I Am Moerhoeve’s Star) ook alle balken in de lepels liggen, maar was 1,54 seconden langzamer dan Kuipers.

Mckinlay derde

Daisy Mckinlay nam de derde prijs in ontvangst met de Frans gefokte Darjeeling Desir (v. Mozart des Hayettes). De combinatie bleef van het hout af en zette de klok stil in 59,92 seconden.

