Douglas Lindelöw houdt Friese Hylke van zege af in 1.40m Indoor Friesland

Hylke de Jong uit Dokkum zette vandaag alles op alles om op zijn 'eigen' Indoor Friesland het 1.40 m direct op tijd op zijn naam te schrijven. Maar een internationale topper was hem te snel af. Douglas Lindelöw reed de ring binnen met de tienjarige BWP'er Millar van't Breemhof (v. Emerald). De combinatie zette een foutloze ronde neer en klokte de winnende tijd van 55,64 seconden.

De Zweed debuteert in Friesland op het internationale toneel met de ruin. Millar van’t Breemhof werd in 2022 in de sport uitgebracht door de Portugees Rodrigo Giesteira Almeida. In augustus was de combinatie nog succesvol in een CSI3*-rubriek over 1.45m door tweede te worden.

0,86 te langzaam

Hylke de Jong moest zijn meerdere erkennen in Lindelöw en eindigde op de tweede plaats. Met de achtjarige KWPN’er Osseweide’s Jadira Qshs (v. VDL Zirocco Blue) raakte De Jong het hout niet aan, maar was 0,86 te langzaam. De Jong rijdt de merrie al sinds oktober 2020. Vorig jaar namen ze deel aan het WK Jonge Springpaarden in Lanaken bij de zevenjarigen.

Conor Drain derde

Conor Drain bemachtigde de derde plaats met de zevenjarige merrie Clementine, opnieuw een nakomeling van de VDL-hengst Zirocco Blue. De Twentse Ier hield de lei schoon en finishte in 56,80 seconden.

Bron: Horses.nl