Douglas Lingelow wint 4* rubriek in Vejer

Op de tweede zaterdag van de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera werd een CSI4* rubriek over 1m50 verreden. Douglas Lindelöw uit Zweden reed met Cheldon (v. Chacco-Blue) overtuigend naar de winst, op dik een seconde afstand van de nummer twee, Eiken Sato met Chacanno (v. Chacco-Blue). Henk van de Pol reed met Looyman Z (v. Numero Uno) naar plaats elf in het eindklassement.

Er waren 17 combinaties in barrage. Eerste starter Jana Wargers zette direct een lastige tijd neer voor haar concurrentie. De Duitse kwam in 37,97 seconden over de finish met Chacco’s Lady 2 (v. Chacco-Blue). Vijfde starter Eiken Sato uit Japan wist dat met de 14-jarige Chacanno (v. Chacco-Blue) wel te overtreffen, hij reed in 36,08 seconden rond. Daarna volgde de Zweedse Angelie von Essen met Cochella (v. Cartani 4). Zij reed naar 36,92 en werd uiteindelijk derde.

Van de Pol

De Egyptenaar Mouda Zeyada reed zijn pas achtjarige KWPN-merrie Katia (v. Emerald) naar plaats vier, dankzij een foutloos rondje in 37,17. Katia werd gefokt door Julian Kok uit Etten. Tiende starter was Henk van de Pol met Looyman Z. De grote bruine stuiterde weer met veel enthousiasme en nog meer snelheid over het gras van Vejer, maar kreeg een balk op de eerste hindernis van de combinatie. In 36,30 seconden werd Van der Pol uiteindelijk elfde.

Alweer Chacco-Blue

Even later was het de Zweed Douglas Lindelöw die de Japanse tijd verpletterde door met zijn Cheldon 34,89 op de klok te zetten. De laatste starters wisten die prestatie niet meer te overtreffen. De Ier Alexander Butler met zijn KPWN-er Chilli B (v. Berlin) eindigde op plaats vijf.

Uitslag

Bron: Horses.nl