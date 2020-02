Drag du Buisson Z verlaat stallen Edward Levy

De Franse springruiter Edward Levy heeft afscheid genomen van de 12-jarige Drag du Buisson Z (v. Dutch Capitol). Het laatste gezamelijke optreden van de combinatie was op 8 februari in Bordeaux. De Fransman startte de hengst in de wereldbekerkwalificatie. Drag du Buisson Z blijft uitkomen onder de Franse vlag. Haras des Grillons heeft de teugels van de donkere vos overgenomen.

Vorig jaar in november was de combinatie succesvol in München. Levy won bij de 4*-wedstrijd een 1.45m-rubriek. In de Grand Prix van de CSIO5* in Falsterbo bleef het paar dubbel foutloos en bemachtigde de vijfde plaats.

Tijd nemen

Levy: ”Het is altijd jammer om een goed paard mijn stal te zien verlaten. In het begin heb ik de tijd met Drag genomen en hebben we elkaar echt leren kennen. Hij is een paard dat altijd zijn best doet. Hij behoorde tot mijn kopgroep van beste paarden.”

