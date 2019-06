Dreher: ‘Het was lang geleden dat ik had gewonnen’

"Het is lang geleden dat ik een proef heb gewonnen. Berlinda was geweldig vandaag, ze was supersnel", zei Hans-Dieter Dreher gisteravond na zijn overwinning in de hoofdrubriek van de dag op de Global Champions Tour etappe in Cannes. Dat hij Berlinda (Berlin 8 x Gento) alle credits geeft is ook niet zo gek. Na een miscommucatie kwam de merrie in het parcours bijna stil te staan, maar toch was het duo het snelst van de dag (35,38) dankzij een razendsnelle slotlijn.

Dreher was ondanks die bijna-stop bijna een seconde sneller dan nummer 2 Pieter Devos met Jade vd Bisschop (Ogano Sitte x Grannus). Devos had 36,40 seconden nodig voor de barrage. Olivier Philippaerts had de hengst Cigaret JVH Z (Clinton x Kannan) gezadeld voor deze 1,50m proef en zette de derde tijd neer (37,14).

Cox met een Rhodium x San Remo

De Belgen waren lekker bezig in Cannes. Ook de vierde plaats werd weggekaapt door één van onze Zuiderburen. Karel Cox deed dat met een dressuurgefokte KWPN-ruin Escape-Adventure (Rhodium x San Remo). Deze tienjarige ruin sprong met de Noorse Marit Haar Skollerud al 1,60m en werd in Cannes voor de eerste keer gereden door Cox. De ruin die bij Cox in de etalage staat werd gefokt door M.M.A. van Eck.

Kim Emmen net niet in de barrage

Kim Emmen liet een mooi en voorzichtig nulrondje zien in het basisparcours. Met Delvaux (v. Chacco-Blue) liep ze door een tijdfout de barrage net mis. Maar in de prijzen zat de 24-jarige Emmen nog wel. Ruim 1.500 euro streek ze op voor de 12e plaats.

