Dreyfus met KWPN’er Big Brother 0,01 seconden te laat voor winst

Het was vanmiddag een spannende barrage in de 1.40m-rubriek in Vilamoura. Mathieu Billot reed een razendsnelle foutloze ronde met de Verdi-nakomeling Ilena S en trok de overwinning naar zich toe. Met een tijd van 35,76 seconden verwees de Fransman zijn landgenoot Romain Dreyfus op minimale afstand naar de tweede plaats.

Het lukte Dreyfus net niet om Billot van de troon te stoten. Hij deed er met de 15-jarige KWPN’er Big Brother (v. Untouchable) alles aan om de tijd van te verbeteren, maar hij kwam slechts 0,01 seconden tekort.

Carrière

Big Brother werd gefokt door P.H.G. Schouten uit Liessel en J.H. Van Leur uit Meterik. Als veulen werd hij in 2006 verkocht op de Limburgse Veulenveiling. Als jong paard werd de Untouchable-zoon opgeleid door Pieter Keunen. Big Brother nam als zesjarigen met Keunen deel aan het WK Jonge Springpaarden in Lanaken. In 2013 klom de Colombiaan Rene Lopez in het zadel van de KWPN’er. Zij namen in 2018 onder andere deel aan de Global Champions Tour in Hamburg en Parijs. Ook vertegenwoordigde ze Colombia in verschillende landenwedstrijden.

Williams maakt top drie compleet

Guy Williams werd derde met de Westfaalse schimmel Mr Blue Sky UK (v. Chacco-Blue). Het paar raakte ook het hout niet aan in de barrage en passeerde de finish in 37,36 seconden.

Bron: Horses.nl