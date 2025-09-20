Drie keer winst op rij voor Henk van de Pol en No Fathers Girl

Henk van de Pol mag dan de 50 al ruimschoots gepasseerd zijn, hij is altijd een deelnemer om rekening mee te houden. Zo bewees hij met de merrie No Fathers Girl (v. Verde Gaio) al meer dan eens de laatste tijd. Sterker nog: drie keer op rij sprong de twaalfjarige merrie naar de winst. Vorige week in Kronenberg, afgelopen woensdag in Deurne en vanavond weer.

Van de Pol won vanavond met No Fathers Girl het hoofdnummer van de dag op CSI Deurne: een 1,40m. met barrage. In de barrage bleef Van de Pol onder andere Tom Schellekens voor, die met Optima vd Bisschop (v. Denzel van ’t Meulenhof) aansloot op de tweede plaats. Acht combinaties haalden de barrage, Van de Pol en Schellekens waren de enige Nederlanders.

Uitslag

Bron: Horses.nl