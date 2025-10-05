Drie Nederlanders in top vijf 1,45m Grote Prijs Oliva

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Drie Nederlanders in top vijf 1,45m Grote Prijs Oliva featured image
Lars Kersten, hier met Barny Blue. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Met zeventien foutloze combinaties was de barrage in de 1,45 m. Grote Prijs van Oliva druk bezet. Als slotruiter wist Lars Kersten zich een weg naar het podium te banen door Barny Blue 3 (v. Balou du Rouet) naar de derde tijd te sturen. Daarmee verwees hij Hessel Hoekstra met Comthago VDL (v. Comme il Faut) naar de vierde plaats, die op zijn beurt net voor landgenoot Marc Houtzage bleef.

