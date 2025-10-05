Drie Nederlanders in top vijf 1,45m Grote Prijs Oliva

Met zeventien foutloze combinaties was de barrage in de 1,45 m. Grote Prijs van Oliva druk bezet. Als slotruiter wist Lars Kersten zich een weg naar het podium te banen door Barny Blue 3 (v. Balou du Rouet) naar de derde tijd te sturen. Daarmee verwees hij Hessel Hoekstra met Comthago VDL (v. Comme il Faut) naar de vierde plaats, die op zijn beurt net voor landgenoot Marc Houtzage bleef.
des Cordess) Forets het beduidend hij (v. Diaz Constant noteerde. Fellows, 43,33 België, in dan seconden sneller Boy nadat naar met op die Thot 46,35 7 ging van du scorebord Hiermee De een Chad Continent Brit Paesschen was Ready tijd ‘Hn’) met overtuiging finishte. van (v. de overwinning
naar Kersten drie
prestaties hij vorm met enkele Die een twaalfjarige in Barny 3. zette Oliva zien in Kersten op liet de zomer het Deze ruin Lars Blue plek voort, al sterke resulterend podium.
VDL Comthago
Comthago Prijs zette tandje voor teamplaats zijn en Comthago in Oliva In onder het er tijdens in Hessel CHIO op een Na andere een zijn het foutloze Grote rentree, de vierde weigering tijd. noteerden werd de Coruña zadel welzijn maakte niet Omwille tijdelijk door Hoekstra een enkel de driesprong Kampioenschap combinatie op VDL met Europees actie. bij rustig Aken duo rondes. landenwedstrijd het La In VDL van de van ingevuld. kwam zijn
dit vijfde Marc In van heeft Houtzager Mereusa vooruit plaats. stap zadel Deze seizoen Faut-dochter merrie Comme een de il gezet. de het achtjarige pakte
Uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.