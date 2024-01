Drie paarden van Pius Schwizer naar Bryan Balsiger

Een paar maanden geleden verliet Bryan Balsiger de stal van Olivier de Coulon en raakte daarmee 'zijn' beste drie paarden Dubai du Bois Pinchet, Courage en Clouzot de Lassus kwijt aan zijn landgenoot Pius Schwizer. In ruil daarvoor heeft Balsiger de beschikking over de voorheen door Schwizer gereden Erico Hoy, Castiel en Christina gekregen.

De Casalito-zoon Castiel vormde pas kort een combinatie met Schwizer. De Holsteiner-hengst begon zijn internationale carrière in 2022 onder het zadel van Natale Chiaudani en werd het jaar daarop enige tijd gereden door Edouard Schmitz. Vervolgens kwam hij bij Schwizer onder het zadel. In december werd de combinatie nog twaalfde in de CSI4* Grand Prix van Frankfurt.

Christina (v. Cassirado) en Erico Hoy (v. Bel Reinhart Z) zijn net als Castiel in eigendom van Kurt en Brigitte Schreier. Schwizer reed Christina vorig jaar op internationaal 1,50m-niveau, met Erico Hoy kwam hij uit op internationaal 1,45m-niveau.

Bron: PferdeWoche/St. Georg