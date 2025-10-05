Drie Thijssens in 1.50m barrage El Jadida

De familie Thijssen was zondagochtend goed vertegenwoordigd in de barrage van de 1.50m-rubriek in El Jadida. Leon, Mans en Mel Thijssen wisten het basisparcours foutloos af te leggen en plaatsten zich daarmee voor de barrage. Daar zette Mel Thijssen het beste resultaat neer. Met Cobalt de Quelennec Z (v. Cornet Obolensky) was de amazone één van de drie combinaties die foutloos aan de streep kwam.

Abdullah Alsharbatly liet van dit trio de snelste tijd optekenen. Met de KWPN-ruin Alamo (v. Ukato) had hij 35.31 seconden nodig om aan de finish te komen. Met die tijd was hij verreweg de snelste. Roberto Previtali liet met Quirinus (v. Quality Time TN) de klok op 38.06 seconden stoppen en Mel Thijssen deed er op haar beurt 40.77 seconden over.

Mans Thijssen en Nero Z (v. Numero Uno) waren met 39.29 seconden op de teller een fractie sneller, maar er gingen bij deze combinatie twee balken naar beneden, wat hen terugbracht naar een zesde plaats. Leon Thijssen en Lambiek (v. Durango VDL) moesten 12 strafpunten laten optekenen en eindigden op plek acht.

Bron: Horses.nl