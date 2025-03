Drie top vijf-klasseringen voor Mienie Vos in Opglabbeek

De jeugd heeft vandaag weer goed gepresteerd in Opglabbeek. Mienie Vos verzamelde vandaag drie top vijf-klasseringen, haar broer Wim reed zich twee keer bij de beste vijf. Daarnaast waren er nog meer Nederlandse jeugdruiters die in de prijzen vielen.

In het 1.10m direct op tijd voor children liet Mienie Vos weer van zich horen. Met Sire de Beau Soleil (v. Esterel des Bois) hield ze alle balken in de lepels en was met 57.27 seconden op de teller vijf seconden sneller dan Maximilian Kögler met Georgy (v. George Z). Mienie was in het 1.20m voor children later op de dag opnieuw goed op dreef. Met Hastkullens Fantazie (v. Falaise de Muze) finishte ze de direct op tijd foutloos in 61.89 seconden. Daarmee werd ze vijfde, net achter haar broer Wim Vos met Checkpoint Chacco (v. Chacco Blue). Tess Machielsen, Senna Beckers, Joep Schaap, Mesina den Tuinder en Amy Tan eindigden ook bij de beste tien.

Pony’s

Aan het begin van de middag stond er voor pony’s een 1.05m direct op tijd op het programma. Hier reed Caro Lize Wessels Boer de Merlijn van de Bisschop-dochter Koetsiershoeve Championesse met 0/50.87 naar de overwinning. Met die tijd was ze dik 2,5 seconden sneller dan de nummer twee, de Britse Lexie Lane met Boulabeha’s Little Princess (v. Prince of Thieves). Wim Vos en Mieke werden vierde, Mees Boeren reed Cian CRT naar de zesde prijs. In het 1.20m direct op tijd voor pony’s reed Mienie Vos Jasmines Holly (v. Weststar Sunny) naar de vierde plaats, Mariana Karssen werd negende.

U25

In het 1.40m U25 greep Noa Fransen de overwinning. Met No Limit van het Legita Hof Z (v. Nabab de Reve) kwam ze in de direct op tijd in 58.34 seconden foutloos aan de finish. In het 1.30m in deze leeftijdscategorie deed Sammy-Jo Smit met Alpha’s Cascade (v. Casalito).

Bron: Horses.nl