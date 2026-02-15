Drie uit drie voor Iris Michels en Isaac

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Drie uit drie voor Iris Michels en Isaac featured image
Iris Michels met Isaac. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Drie starts, drie overwinningen voor Iris Michels en Isaac (v. Numero Uno) in Opglabbeek. Donderdag en vrijdag stonden ze vooraan in het 1.35m en vandaag pakten ze de zege in het tweesterren 1.40m. In het twee fasen special-parcours waren Michels en de dertienjarige hengst met 25.74 seconden op de klok verreweg het snelst; de Brit Joe Whitaker kwam met 27.45 seconden het dichtst in de buurt.

Door Savannah Pieters

Michels en Isaac behaalden vorig jaar al de nodige successen, maar kwamen na CSI Lier in november vorig jaar niet meer internationaal in actie. Het rentree in Opglabbeek had met drie eerste prijzen niet beter kunnen verlopen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant