Drie uit drie voor Iris Michels en Isaac

Drie starts, drie overwinningen voor Iris Michels en Isaac (v. Numero Uno) in Opglabbeek. Donderdag en vrijdag stonden ze vooraan in het 1.35m en vandaag pakten ze de zege in het tweesterren 1.40m. In het twee fasen special-parcours waren Michels en de dertienjarige hengst met 25.74 seconden op de klok verreweg het snelst; de Brit Joe Whitaker kwam met 27.45 seconden het dichtst in de buurt.