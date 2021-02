Dries Dekkers geeft Albert Zoer het nakijken in 1.40m

Albert Zoer en Piet Raijmakers Jr lieten zojuist van zich horen in Opglabbeek. In de 1.40m-rubriek direct op tijd eindigde Zoer met de Etoulon VDL-dochter Isa Tella op de tweede plaats en nam Raijmakers Jr met de negenjarige merrie Olaya Z (v. Ogano Sitte) de derde plaats mee naar huis.

Dries Dekkers bleef de Nederlandse springruiters ruim voor en eiste de overwinning op. Met de 14-jarige BWP’er D&J Havanna (v. Griseldi) legde de Belg het parcours 1,78 seconden sneller dan Zoer af. Dekkers en de bruine hengst zijn goed op elkaar ingespeeld. Hij kreeg D&J Havanna als 6-jarige onder het zadel.

Zoer tweede

Zoer kon met de achtjarige KWPN’er niet tippen aan de snelle tijd van Dekkers. De Nederlander had met het fokproduct van T.J. Santema 58,55 seconden nodig om aan de finish te komen. Zoer gelooft in de merrie en is sinds december 2019 eigenaar.

Raijmakers Jr maakt top drie compleet

Raijmakers liet met de bij Zangersheide geregistreerde Olaya Z het hout ook liggen. Het paar behaalde de eindstreep in 59,57 seconden.

Bron: Horses.nl