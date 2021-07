Drievoudig LGCT Grand Prix winnaar Lizziemary gaat met pensioen

Gisteren maakte de springamazone Dani G. Waldman bekend dat de 15-jarige Lizziemary (v. Cabri D'elle) met pensioen gaat. De combinatie was erg succesvol, waarbij ze drie keer de LGCT Grand Prix hebben gewonnen.

In 2016 nam de amazone de teugels over van de Ierse springruiter Billy Twomey. Een maand later won het paar al hun eerste (CSI2*) Grand Prix in Vilamoura. In 2017 behaalde het duo de overwinning in de LGCT 5* GP in Cascais. In 2018 en 2019 schreef Waldman ook de CSI5* GP’s in Wellington op haar naam met de 15-jarige merrie. In Shanghai won de combinatie voor de tweede keer de LGCT 5* GP. Twee maanden later greep het paar ook de winst in de LGCT 5* GP in Berlin.

Israël vertegenwoordigen

In 2017 en 2019 vertegenwoordigden Waldman en Lizziemary Israël op de Europese kampioenschappen en op de Wereldruiterspelen in 2018. Het duo hielp Israël zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen met ze de overwinning van de Groep C-kwalificatiewedstrijd in Moskou in 2019.

Twomey succesvol met Lizziemary

Voordat Waldman met de springmerrie aan de slag ging, behaalde Billy Twomey ook successen met Lizziemary. In 2015 reed Twomey de 15-jarige naar de tweede plaats in het 1.50m-parcours in Vejer de la Frontera. Een maand later greep de combinatie de derde plaats in het CSI5* in Parijs. Het paar won hun laatste concours in het 1.60m-GP in Hickstead.

Bron: Facebook/Horses.nl