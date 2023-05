Dromen komen uit voor Tiffany Foster, eerste 5* Grand Prix-overwinning

Tiffany Foster won afgelopen weekend op Thunderbird Show Park de met 414.300 dollar gedoteerde Major League Show Jumping Grand Prix. Het werd voor de Canadese amazone haar eerste 5* Grand Prix-overwinning. "Ik kan het nog steeds niet helemaal geloven, maar ik ben zó blij en ik ben zo blij dat dit is gelukt hier op Thunderbird", aldus een emotionele Foster.

In het door de Duitse Olaf Petersen gebouwde basisparcours hielden slechts vier combinaties de teller op nul. Erynn Ballard ging als eerste starter in de barrage all in, maar moest dat bekopen met twee balken. Daarna was het de beurt aan Foster en Northern Light (v. Plot Blue). De amazone was er op gebrand om foutloos te rijden, maar wel zo dat ze de druk voor haar drie andere concurrenten wat opvoerde. Haar plan pakte goed uit en met een nulrit in 39,18 seconden zette ze een goede prestatie neer. Maar Shane Sweetnam met James Kann Cruz (v. Kannan) en ook Lillie Keenan met Fasther (v. Vigo d’Arsouilles) slaagden er niet in om foutloos te blijven. Daarmee werd het een aftekende overwinning voor Foster.

Zware rubriek

“Ik heb een paar keer beroep op Northern Light gedaan en haar deze zware, 1,60m-rubrieken laten springen. Maar over het algemeen rijd ik voornamelijk 1,50m/1,55m-rubrieken met haar. Dat komt deels omdat ik heel veel geluk heb met de eigenaren van mijn paarden en met Figor en Hamilton twee andere paarden heb die heel makkelijk grotere hoogtes kunnen springen”, legt Foster uit.

Geen ‘derde’ paard meer

“Ze is het type paard dat het niet leuk vindt om iedere week zulke parcoursen te springen, ik denk omdat ze zo haar best moet doen. Dus ik spring vaak makkelijke rondjes met haar en zorg ervoor dat ze blij en relaxed blijft. Ik denk dat ik een goede formule voor haar aan het vinden ben. Dus als ik zo doorga met mijn plannetje en haar op de juiste momenten inzet, denk ik niet dat ik ooit nog hoef te zeggen dat ze mijn ‘derde’ paard is.”

Bron: Persbericht