Dubbel feest voor Pim Mulder in Kronenberg

Vanmiddag viel er al iets te vieren voor Pim Mulder: hij stuurde Kentucky Balia NL (v. Carambole) naar een mooie tweede plaats in het 1,40 m. Vanavond maakte hij het feestje compleet door ook in de 1,45 m Grote Prijs-kwalificatie in de prijzen te vallen. Hij stuurde de Grandorado TN-zoon Loeki naar de zesde plaats. Het podium werd gedomineerd door Deense ruiters.
parcours Lester drie. Eldorado met de winst naar gevolgd Talinka De podium Theodor door Z KWPN-ruin (v. Renee Zeshoek) completeerden (v. Celeste combinaties Balslev Maar met liefst het en vd te Ulvsbjerg Taalex), ging het de Tom doorlopen. Quelennec Schewe dertig plek wisten op (v. Conthargos). Linde foutloos
tien top in Klaessen Sandra
in werden Juice) Sandra Grote nadat vierde van maand het ruin m. zien plaats, al Klaessen vorige Ook de negende Apart NRPS-gefokte ze zelfs een eindigde de vorm op Met is. in Prijs ook (v. gisteren de ze 1,35 Kronenberg. zevende laat in pakten dat ze Apple ze Eind plek
Uitslag
Horses.nl Bron:
