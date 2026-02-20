Dubbel feest voor Pim Mulder in Kronenberg

Petra Trommelen
Dubbel feest voor Pim Mulder in Kronenberg featured image
Pim Mulder, hier met It’s Possible SRK. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Vanmiddag viel er al iets te vieren voor Pim Mulder: hij stuurde Kentucky Balia NL (v. Carambole) naar een mooie tweede plaats in het 1,40 m. Vanavond maakte hij het feestje compleet door ook in de 1,45 m Grote Prijs-kwalificatie in de prijzen te vallen. Hij stuurde de Grandorado TN-zoon Loeki naar de zesde plaats. Het podium werd gedomineerd door Deense ruiters.


