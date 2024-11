Dubbel prijs voor Kevin Jochems in Opglabbeek

Kevin Jochems heeft momenteel de slag erin bij zijn paarden, op het tweesterren concours van Opglabbeek viel hij vanmorgen tweemaal in de prijzen in het 1,40 m. direct op tijd. In het zadel van de negenjarige merrie Looks Good de Liebri Z (v. Lector van den Bisschop) ging hij met de winst aan de haal. Met de één jaar jongere merrie O. Ziezo DB (v. Zilverstar T) bezette Jochems de vierde stek.