Dubbel winst voor Nederlands gefokte Glamour Girl in Doha

De Zweedse springruiter Henrik von Eckermann liet in Doha wederom zien waarom hij de nummer één van de wereld is. Met de KWPN-merrie Glamour Girl (v.Zirocco Blue VDL) won hij gisterenavond de Grote Prijs over een hoogte van 1.55m, waar ze een dag eerder ook al bovenaan stonden in het CSI4* 1.50m.

In het 1.55m verschenen acht combinaties aan de start in de barrage. Met bijna één seconde verschil verwees Eckermann de Fransman Simon Delestre naar de tweede plaats. Met de Diarado-zoon Dexter Fontenis Z zette hij 33,72 seconden op de klok. Gerfried Puck volgde, ditmaal op precies een seconde afstand, op plaats drie in het zadel van Equitron Naxcel V (v.Balou Du Rouet).

1.50m

Eckermann was met de Zirocco Blue VDL-merrie in de barrage van het 1.50m, die op vrijdag werd verreden, eveneens de sterkste uit het deelnemersveld. Ook daar wisten ze met ruim één seconde verschil (34,91 seconden) de nummer twee, Santiago Lambre, voor te blijven. Met Chacco Blue II (v.Chacco-Blue) reed hij naar een tijd van 35,93 seconden. De top drie werd compleet gemaakt door de Japanner Mike Kawai. In het zadel van Promise Z (v.Gestion Priamus Z) noteerde hij 37,17 seconden.

