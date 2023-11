Tani Joosten wint U25 GP met Galdal Me: ‘Dit betekent heel veel voor me’

Nederland en Duitsland tegen… Taiwan. Dat was de barrage van de U25 Grote Prijs op 1.45m niveau voor springruiters tot 25 jaar op Jumping de Achterhoek. Slechts drie van de 23 internationale finalisten bleven op zaterdagavond in Vragender foutloos. Maar hoe goed haar concurrentie ook reed, Tani Joosten uit Zevenaar won de hoofdrubriek tot grote vreugde van het thuispubliek.

Met een glimlach van oor tot oor ontvangt ze alle felicitaties, terwijl de fanfare de sfeer nog wat verder aanwakkerde. Tani Joosten heeft al heel wat nationale rubrieken weten te winnen met Galdal Me (v.Zambesi TN). “Maar dit is de eerste keer dat we ook internationaal een Grote Prijs hebben gewonnen”, vertelt de 24-jarige amazone, die de imposante bruine ruin voor eigenaar Hans Hendriks rijdt.

‘Dit betekent veel voor me’

Het was sowieso raak voor haar. “Met Galdal Me ben ik twee keer gestart en twee keer gewonnen. Met het andere paard werd ik tweede, derde en zesde.” Een 100% score dus en dat is een unicum in de springsport. “Ik ben hier echt heel blij mee. De Grote Prijs winnen betekent heel veel voor me. Natuurlijk hoop je vooraan mee te doen, maar het moet allemaal wel gebeuren. Galdal gaf me een fantastisch gevoel en het publiek deed echt geweldig mee. Volgende week rijden we ook hier, dan zal er sterkere concurrentie zijn.”

Tani Joosten & Galdal Me winning round – video: H&C TV

Drie barrage kandidaten

De toeschouwers zaten op het puntje van de stoel, want zou er wel een barrage komen? Tani Joosten was met startnummer 16 de eerste die het lukte. Daarna volgden Henning Athens uit Duitsland en Tsu-yen Lin uit Taiwan. “Dat er nog niemand nul was toen ik mijn basisparcours moest rijden, gaf extra motivatie. Hoe moeilijker het is, hoe scherper ik zelf ben”, vertelt ze. In de barrage reed ze opnieuw een sterke ronde. Hanning Athens was sneller op Tenterhofs Cantuccini (v.Ci Ci Senjor ASK), maar liet een balk vallen. Tsu-Yen Lin ging op safe en pakte zo de tweede prijs met Feeling Luckey (v.Bustique).

Achterhoeks tintje

De tweede prijs heeft een Achterhoeks tintje, want de Taiwanese ruiter wordt getraind door Roelof Bril. “Sinds anderhalf jaar”, vertelt de springruiter en -trainer uit Westendorp. “Doel waren de Asian Games. Daar heeft hij de finale behaald. Zijn allereerste 1.45m rubriek sprong hij op de Sunshine Tour in Spanje in 2022 en sindsdien is hij vaker met ons meegeweest op concours. Tussen de studies door weliswaar. Hij vliegt op en neer naar Taiwan en mijn kinderen Robin en Kim houden dan zijn paarden in vorm. Tsu-Yen is inmiddels met een studie economie in Manchester begonnen, dichterbij. Dat maakt het makkelijker. Woensdag kwam hij aan en op donderdag reed hij hier de piste binnen”, vertelt Roelof Bril. De tweede prijs is een enorme opsteker. “Als je naar het financiële plaatje kijkt, wat het voor zijn familie allemaal kost, dan is het fijn dat ze er zulke mooie resultaten voor terugkrijgen. Dat is voor iedereen motiverend.”

Plaats vier en vijf

De vierde prijs ging naar de Ier Shane Dwan met KM Chalcedon (v.Calido I), de voormalig 1.60m Grand Prix-hengst onder Jur Vrieling. Ze liepen twee tijdfouten op. Met één foutje volgde de Japanner Hayato Imoto, leerling van Piet Raijmakers, als vijfde op Genereux Fortuna (v.Wizzerd).

Uitslag

Actie met H&C

Jumping De Achterhoek is live te volgen op Horse & Country-tv en samen met H&C heeft Horses een actie voor u:

Word je nu abonnee van de Paardenkrant (digitaal) dan krijgt u namelijk één maand gratis* toegang tot Horse & Country:

Meer dan 1.000 uur aan content over paardensport

TV kanaal, documentaires, series en shows

Download ruiter clips (20 pond per clip)

Geniet van live verslaggeving van topevenementen én stream de grote prijs van Jumping de Achterhoek, CHI Geneve, Sweden International Horse Show en London International Horse Show. Laat deze kans niet aan je voorbij gaan en ervaar de topsport vanuit het comfort van je eigen huis of gewoon vanuit de stallen.

Lees hier meer over de actie

Bron: Persbericht