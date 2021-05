Dubbeldam blijft iedereen de baas in CSI4* 1.45m

Jeroen Dubbeldam was zojuist met de elfjarige KWPN'er Forever SFN (v. Azteca VDL) niet te kloppen in de CSI4*-rubriek over 1.45m in Valkenswaard. Met het fokproduct van I.A.F. Van Breukelen zette Dubbeldam een foutloze ronde neer en noteerde de snelste tijd van 28,09 seconden.