Dubbeldam en Horn aan de slag als team manager en chef d’equipe Israël

De Israëlische hippische federatie (IEF) heeft 'onze' Jeroen Dubbeldam en Hans Horn aangewezen als team manager en chef d'équipe voor hun springteam. "Het aantrekken van deze twee mannen van wereldklasse is een nieuwe stap in de inspanningen die de IEF doet om een Olympisch team af te vaardigen naar Tokyo in 2020", aldus de bond.

“We zijn allebei vereerd dat we opgeroepen zijn door het Israëlische team en ambitieus om goede resultaten te behalen”, zegt Hans Horn. “We hebben niet heel veel tijd, met de Olympische kwalificatie in Moskou en FEI Europe Division 2-competitie in Bulgarije komende maand. We zullen niet alle ruiters leren kennen, maar we kennen de meeste wel en we zullen een deel van hen al dien tijdens de Nations Cup in Rome deze maand. We hopen iedereen snel te ontmoeten om een plan te maken voor de zomer en het EK.”

Hét moment

Mr. Kan Lalo, voorzitter van de IEF, heeft Dubbeldam en Horn aangenomen voor deze klus. “Ik ben blij dat Hans en Jeroen, twee wereldberoemde paardenmannen, onze visie delen en toegezegd hebben bij te dragen aan onze Olympische inspanningen. Voor het eerst in de geschiedenis hebben we een groep van atleten die kunnen deelnemen aan de belangrijke seniorenkampioenschappen. Dit is het juiste moment om alles op alles te zetten om de Olympische spelen te halen; het is nu een realistisch doel voor ons.”

Intensief

Komend jaar word intensief en spannend voor het Israëlische springteam. In juni zal het team meedoen aan de Olympische kwalificatie voor FEI Groep C in Moskou. Voor het eerst streeft het team ook naar deelname aan de Nations Cup Series in Groep A van Europa Divisie 2, met deelname in Bulgarije later deze zomer. In augustus verwacht Israël mee te doen aan de landenwedstrijd tijdens het EK in Rotterdam.

Bron: Persbericht IEF