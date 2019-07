Dubbeldam en Horn helpen Israel aan historisch Tokyo-ticket

Het Israëlische springteam schreef op de Olympische kwalificatie in Moskou geschiedenis door de enige nog te vergeven plek voor Group C weg te grissen voor de neus van het Poolse team. Het Israëlische team traint sinds dit jaar onder toeziend oog van Jeroen Dubbeldam en Hans Horn. Het doel was een ticket voor Tokyo, en dat is gelukt.

“We waren optimistisch, maar er lag veel druk op. Maar deze jongens hebben het gedaan! Ze waren allen magnifiek en hebben het geweldig gedaan, de tweede ronde was perfect”, jubelt manager Amichai Alperovich enthousiast. “We zijn dolblij en dit is geschiedenis, het is de eerste keer dat Israel een team op de Olympische Spelen heeft!”

Polen

De overwinning kwam echter niet cadeau. Het team, bestaande uit Daniel Bluman, Ashlee Bond, Elad Yaniv en Dani Goldstein-Waldman, had slechts één strafpunt minder dan het Poolse team. Polen liet een uitstekende verrichting zien en had tot halverwege de leiding in handen, maar een fout in de tweede ronde betekende dat ze het ticket aan hun neus voorbij zagen gaan.

Bron: FEI